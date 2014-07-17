php-разработка, создание сайтов под "ключ", верстка макетов
Услуги, которые я могу Вам предоставить:
1. Разработка сайтов под "ключ" на основе CMS Drupal, 1C-Bitrix.
2. Back-end разработка.
3. Front-end разработка.
Основные навыки, которыми я владею:
PHP: Symfony 2, PHPUnit, Drupal 6/7, 1C-Bitrix
Databases: MySQL, NoSQL;
Linux: apache+mysql+php
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Lartcom.by209 просмотров
- Ruferon.by221 просмотр
- Bistrodengi.by182 просмотра
- Betavtovit.by192 просмотра
- Schwarzwald.by157 просмотров
- Yarmarka-trade.by130 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
9 лет назад
Отличный исполнитель - Рекомендую! Сходу понял задачу, разобрался в чужом коде, и выполнил работу. Более того, он ее даже перевыполнил!
Ответный отзыв
Отличный заказчик!
Веб-программирование
1 отзыв
от $50
от 1 дня
#1088
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $500
от 10 дней
#3196
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $1000
от 20 дней
#5592
HTML-верстка
нет отзывов
от $150
от 3 дней
#7545