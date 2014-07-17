Alexander_phpdev

Александр Alexander_phpdev

 
30 летБеларусь/Витебск
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
php-разработка, создание сайтов под "ключ", верстка макетов

Услуги, которые я могу Вам предоставить:

1. Разработка сайтов под "ключ" на основе CMS Drupal, 1C-Bitrix.

2. Back-end разработка.

3. Front-end разработка.

Основные навыки, которыми я владею:

PHP: Symfony 2, PHPUnit, Drupal 6/7, 1C-Bitrix

Databases: MySQL, NoSQL;

Linux: apache+mysql+php

PHPMySQLDrupalLinuxApacheБитриксSymfonyВерстка макета
Портфолио
Отзывы заказчиков
playmaker178
Андрей 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Калькулятор для сайта
Отличный исполнитель - Рекомендую! Сходу понял задачу, разобрался в чужом коде, и выполнил работу. Более того, он ее даже перевыполнил!
Отличный заказчик!
Ответный отзыв
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