Alexandr23D8

Александр Alexandr23D8

 
24 года
год на фриланс-бирже
Был
год назад
QUALITY

Я - профессиональный художник с восьмилетним опытом работы в сфере художественного творчества. Обладая профессиональным образованием в области промышленного дизайна, и гейм-дизайна, я сотрудничал с различными фриланс биржами. Вы можете быть уверены, что поручая мне работу, вы доверяете ее выполнение настоящему специалисту и получаете высокое качество работы

Портфолио

3D-графика
нет отзывов
$20/час
от $8от 2 дней
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