QUALITY
Я - профессиональный художник с восьмилетним опытом работы в сфере художественного творчества. Обладая профессиональным образованием в области промышленного дизайна, и гейм-дизайна, я сотрудничал с различными фриланс биржами. Вы можете быть уверены, что поручая мне работу, вы доверяете ее выполнение настоящему специалисту и получаете высокое качество работы
Портфолио
- Кафе-бар в 3Dнет просмотров
- Пончик в 3Dнет просмотров
- Ювелирное кольцо в 3Dнет просмотров
- Армейский термос(без текстуры)нет просмотров
- Chevrolet Camaro в 3D1 просмотр
- Барный стул в 3Dнет просмотров
- Кресло в 3Dнет просмотров
- Кресло в 3Dнет просмотров
- Кресло в 3Dнет просмотров
3D-графика
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$20/час
от $8от 2 дней
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