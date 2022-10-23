AlexandrGl

Александр AlexandrGl

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Здравствуйте! Меня зовут Александр, я дизайнер.

Специализируюсь на разработке и создании логотипов, фирменного стиля, а также иконок, визиток, постеров и плакатов.

Имею художественное образование и большой опыт в изобразительном искусстве.

Буду рад с вами сотрудничать!

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