Здравствуйте! Меня зовут Александр, я дизайнер.
Специализируюсь на разработке и создании логотипов, фирменного стиля, а также иконок, визиток, постеров и плакатов.
Имею художественное образование и большой опыт в изобразительном искусстве.
Буду рад с вами сотрудничать!
Портфолио
- Superior12 просмотров
- Загорье парк10 просмотров
- Y-Timer11 просмотров
- Netta7 просмотров
- HOOPS hotel16 просмотров
- Lyly`s7 просмотров
- Premont9 просмотров
- Remont.com9 просмотров
- Ace ways9 просмотров
- Dp lab7 просмотров