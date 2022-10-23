Здравствуйте! Меня зовут Александр, я дизайнер.

Специализируюсь на разработке и создании логотипов, фирменного стиля, а также иконок, визиток, постеров и плакатов.

Имею художественное образование и большой опыт в изобразительном искусстве.

Буду рад с вами сотрудничать!