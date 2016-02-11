AlexandrLosik

1) Конкурс прогнозов. На странице "Мой прогноз" [url=http://www.f1-ukraine.com.ua/prognoz/gran-pri-avstraliyi]http://www.f1-ukraine.com.ua/prognoz/gran-pri-avstraliyi[/url] есть выбор Этапов для прогноза. Но "Этап", на котором ты находишся - пишет по-русски. 2) http://www.f1-ukraine.com.ua/mycommand При добавлении участника конкурса прогнозов в команду - происходит ошибка:"На сайті сталася несподівана помилка. Будь ласка, спробуйте пізніше." Но ...
Александр Лосик AlexandrLosikAlexandrLosik
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Как с нами можно связаться?
Всеми контактами, которые указаны на наших сайтах. Но мы перечислим их еще раз:
Телефоны:
+38(044) 221-55-84
+38(097) 349-23-39
+38(093)833-13-33
Электронная почта:
[email protected] [ mailto:[email protected] ]
Адрес:
02132, Украина, Киев,
улица Днепровская Набережная, 26 К, офис 8
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Веб-доступ к сайту [url=http://magic-beauty.com.ua/]magic-beauty.com.ua[/url] был заблокирован , так как с использованием доступа к данному аккаунту была произведена рассылка СПАМ - писем , что привело к блокировки ІР сервера в разных СПАМ базах. Так же на данный аккаунт ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад