Графический дизайнер.

Опыт работы в полиграфии, типографии 17 лет. Технический редактор в газете 5 лет. Знание графических программ на высоком уровне. Смоделирую и скомпоную, сверстаю абсолютно любую печатную продукцию, от визитки до баннера, от буклета до журнала. Разработка дизайн-макетов для полиграфии, типографии и наружной рекламы, вёрстка газет и книг,

дизайн рекламных модулей для сайта. Ретушь фотографий. 100% знание графического пакета Corel, Xara Designer, Google SketchUp, Adobe InDesign.