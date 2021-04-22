Графический дизайнер.
Опыт работы в полиграфии, типографии 17 лет. Технический редактор в газете 5 лет. Знание графических программ на высоком уровне. Смоделирую и скомпоную, сверстаю абсолютно любую печатную продукцию, от визитки до баннера, от буклета до журнала. Разработка дизайн-макетов для полиграфии, типографии и наружной рекламы, вёрстка газет и книг,
дизайн рекламных модулей для сайта. Ретушь фотографий. 100% знание графического пакета Corel, Xara Designer, Google SketchUp, Adobe InDesign.
Портфолио
- Тестовое задание56 просмотров
- Символ 202057 просмотров
- Лого для инстаграм канала108 просмотров
- Пост для инстаграма.91 просмотр
- Просто графика, коллаж, компоновка.73 просмотра
- Визитка сто.52 просмотра
- Оформление киоска.63 просмотра
- Стенд для начальной школы.34 просмотра
- Флайер29 просмотров
- Рекламка на стол22 просмотра
- Логотип, иконка36 просмотров
- Макет и визуализация31 просмотр