AlexandraFedkina

- Легко решаю конфликтные ситуации
- Ответственно подхожу к работе и умею выполнять задачи в срок
- Умею эффективно планировать свое время
- Доброжелательна в любых ситуациях и люблю свою работу
- Регулярно прохожу тренинги, слушаю лекции
- Нравится укрощать новые задачи
Ключевые навыки:
- Создаю красивые лендинги на платформе LP
- Хорошие навыки работы с Google документами, таблицами и презентациями
- Знаю Photoshop на базовом уровне
- Организовываю задачи с помощью сервиса Trello
- Строю и автоматизирую воронки/автоворонки писем в сервисе рассылок GetResponse
- Настраиваю сервис рассылки Senler
- Грамотно пишу продающие заголовки и тексты
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