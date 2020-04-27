AlexandraFedkina

- Легко решаю конфликтные ситуации

- Ответственно подхожу к работе и умею выполнять задачи в срок

- Умею эффективно планировать свое время

- Доброжелательна в любых ситуациях и люблю свою работу

- Регулярно прохожу тренинги, слушаю лекции

- Нравится укрощать новые задачи

Ключевые навыки:

- Создаю красивые лендинги на платформе LP

- Хорошие навыки работы с Google документами, таблицами и презентациями

- Знаю Photoshop на базовом уровне

- Организовываю задачи с помощью сервиса Trello

- Строю и автоматизирую воронки/автоворонки писем в сервисе рассылок GetResponse

- Настраиваю сервис рассылки Senler

- Грамотно пишу продающие заголовки и тексты