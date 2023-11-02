Работаю на результат. Гарантия качества

Приветствую Вас в моём аккаунте, меня зовут Александра. Буду рада помочь Вам. Свободно владею русским, украинским, польским и английским. Также в процессе изучения французского и немецкого.

Имею опыт в переводе и наборе текстов на разную тематику.

Работаю на совесть, быстро и качественно.

Я ответственный, исполнительный человек, который привык всё делать вовремя и хорошо. Буду рада сотрудничеству с Вами.