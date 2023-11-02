AlexandraI89

Александра AlexandraI89

 
35 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
Работаю на результат. Гарантия качества

Приветствую Вас в моём аккаунте, меня зовут Александра. Буду рада помочь Вам. Свободно владею русским, украинским, польским и английским. Также в процессе изучения французского и немецкого.

Имею опыт в переводе и наборе текстов на разную тематику.

Работаю на совесть, быстро и качественно.

Я ответственный, исполнительный человек, который привык всё делать вовремя и хорошо. Буду рада сотрудничеству с Вами.

#78Написание отзывов
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1232
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
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Написание отзывов
Добре виконана робота
Дякую за співпрацю, було приемно з вами працювати.
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