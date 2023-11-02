Работаю на результат. Гарантия качества
Приветствую Вас в моём аккаунте, меня зовут Александра. Буду рада помочь Вам. Свободно владею русским, украинским, польским и английским. Также в процессе изучения французского и немецкого.
Имею опыт в переводе и наборе текстов на разную тематику.
Работаю на совесть, быстро и качественно.
Я ответственный, исполнительный человек, который привык всё делать вовремя и хорошо. Буду рада сотрудничеству с Вами.
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1232
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Написание отзывов
Добре виконана робота
Ответный отзыв
Дякую за співпрацю, було приемно з вами працювати.