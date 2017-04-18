Перевод с английского текстов любой тематики, выполнение контрольных работ для студентов
Более трех лет занимаюсь письменными переводами с английского на русский язык в свободное от основной работы время. Выполняю качественный перевод текстов в областях: экономика, новости, художественные и технические тексты, инструкции и т.д.
Также оказываю помощь в выполнении контрольных работ и заданий студентам различных специальностей.
Выполняю задания по набору текста с любых источников.
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Портфолио
- Перевод статьи с англ на рус320 просмотров
- Художественный перевод340 просмотров
- Технический перевод307 просмотров
Отзывы заказчиков
$24
10 баллов
7 лет назад
Замечательный, талантливый переводчик! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
В процессе работы были выполнены все оговоренные условия, без задержки оплаты. Рекомендую к сотрудничеству.
Переводы
1 отзыв
$2/час
от $2от 2 дней
нет рейтинга