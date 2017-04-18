AlexandraOgol

Александра AlexandraOgol

 
35 летРоссия/Краснодар
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Перевод с английского текстов любой тематики, выполнение контрольных работ для студентов

Более трех лет занимаюсь письменными переводами с английского на русский язык в свободное от основной работы время. Выполняю качественный перевод текстов в областях: экономика, новости, художественные и технические тексты, инструкции и т.д. 

Также оказываю помощь в выполнении контрольных работ и заданий студентам различных специальностей. 

Выполняю задания по набору текста с любых источников.

Портфолио
Отзывы заказчиков
nordell
46 летЭстония
17 лет в сервисе
Была
год назад
$24
10 баллов
7 лет назад
Перевод текста письма с русского на английский (16300 знаков)
Замечательный, талантливый переводчик! Рекомендую к сотрудничеству!
В процессе работы были выполнены все оговоренные условия, без задержки оплаты. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Переводы
1 отзыв
$2/час
от $2от 2 дней
нет рейтинга