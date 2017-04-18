Перевод с английского текстов любой тематики, выполнение контрольных работ для студентов

Более трех лет занимаюсь письменными переводами с английского на русский язык в свободное от основной работы время. Выполняю качественный перевод текстов в областях: экономика, новости, художественные и технические тексты, инструкции и т.д.

Также оказываю помощь в выполнении контрольных работ и заданий студентам различных специальностей.

Выполняю задания по набору текста с любых источников.