Alexandra_SVS

Александра Свистунова Alexandra_SVS

 
31 годУкраина/Одесса
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Моя работа. Ваш успех(:

SEO-специалист

  • -Занимаюсь продвижением сайтов;
  • -Составление семантического ядра;
  • -Комплексный аудит;
  • -Оптимизация сайта;
  • -Усиление и наращивание ссылочной массы;
Почему я?(:

  • Работаю без предоплаты в режиме(работа - отчет - оплата);
  • Индивидуальный подход;
  • Прозрачные условия сотрудничества;
  • Компетентность, оперативность, профессионализм!

Контактные данные: https://mssg.me/alexandra.svistunova

Ссылка на профиль на бирже freelance.ru

https://freelance.ru/Nesterov.V

Семантическое ядро