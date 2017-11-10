Alexandra_SVS

Александра Свистунова Alexandra_SVSAlexandra_SVS
31 годУкраина/Одесса
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Моя работа. Ваш успех(:
SEO-специалист
- -Занимаюсь продвижением сайтов;
- -Составление семантического ядра;
- -Комплексный аудит;
- -Оптимизация сайта;
- -Усиление и наращивание ссылочной массы;
- Работаю без предоплаты в режиме(работа - отчет - оплата);
- Индивидуальный подход;
- Прозрачные условия сотрудничества;
- Компетентность, оперативность, профессионализм!
Контактные данные: https://mssg.me/alexandra.svistunova
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