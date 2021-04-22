Сайты на вордпрес, тильда, таплинк. Услуги проект менеджера

Здравствуйте. Предлагаю свои услуги по созданию сайтов на Вордпрес, Тильда, Таплинк.

Так же предлагаю услуги проект менеджера, который включают себя:

1. Контроль выполнения сбора семантического ядра.2. Составление общего ТЗ для написания статей.3. Поиск редактора4. Координация работы всей цепочки5. Вкладка статей до 20 штук в месяц (можно больше)6. Внутренняя перелинковка статейВозможно доп услуга: покупка или создание канала на Яндекс Дзен для проекта.