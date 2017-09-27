Качественная верстка и программирование веб-сайтов

Опыт разработки/верстки сайтов более 5 лет. Отлично владею такими языками программирования как PHP, JavaScript. Отличные знания JQuery, HTML, CSS, MySQL. Знаком со следующими CMS на уровне работы с их API: 1C-Bitrix (Есть сертификат разработчика), WordPress, ModX. Работаю на фреймворке Codeigniter. Я всегда на связи. Работу всегда делаю качественно и в срок.

Мой профиль на другом фриланс ресурсе: https://freelance.ru/AlexeyBeliznov