Качественная верстка и программирование веб-сайтов
Опыт разработки/верстки сайтов более 5 лет. Отлично владею такими языками программирования как PHP, JavaScript. Отличные знания JQuery, HTML, CSS, MySQL. Знаком со следующими CMS на уровне работы с их API: 1C-Bitrix (Есть сертификат разработчика), WordPress, ModX. Работаю на фреймворке Codeigniter. Я всегда на связи. Работу всегда делаю качественно и в срок.
Мой профиль на другом фриланс ресурсе: https://freelance.ru/AlexeyBeliznov
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Портфолио
- Львы столицы - каталог франшиз141 просмотр
- ReadyStart - сетевой бизнес центр145 просмотров
- Суоми - рекламно-производственная компания131 просмотр
- Landing Page по продаже кофе138 просмотров
Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
10 баллов
6 лет назад
Отличный исполнитель. Быстро всё сделал по ТЗ. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик! Понятное ТЗ. Своевременная оплата.