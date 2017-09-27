AlexeyBeliznov

Алексей Белизнов AlexeyBeliznov

 
31 годРоссия/Оренбург
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Качественная верстка и программирование веб-сайтов

Опыт разработки/верстки сайтов более 5 лет.  Отлично владею такими языками программирования как PHP, JavaScript. Отличные знания JQuery, HTML, CSS, MySQL. Знаком со следующими CMS на уровне работы с их API: 1C-Bitrix (Есть сертификат разработчика), WordPress, ModX. Работаю на фреймворке Codeigniter. Я всегда на связи. Работу всегда делаю качественно и в срок.

Мой профиль на другом фриланс ресурсе: https://freelance.ru/AlexeyBeliznov

PHPJavascriptWordPressMySQLВерстка сайтаHTMLCSSMODXjQueryБитриксCodeIgniter
Отзывы заказчиков
michael_vm
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$80
10 баллов
6 лет назад
Верстка сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
vinart
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Сверстать сайт и натянуть на ВП
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
arbiko
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Сделать импорт товаров c xml файла. сайт на Wordpress
Отличный исполнитель. Быстро всё сделал по ТЗ. Рекомендую!
Очень хороший заказчик! Понятное ТЗ. Своевременная оплата.
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