Здравствуйте! Меня зовут Алексей
Я UX/UI дизайнер с навыками Front-end разработчика. Эффективно решаю задачи бизнеса в сфере web-разработки.
Создаю дизайн сайтов и сервисов. Выполняю верстку. Имею опыт более 7 лет.
Какие проекты я делаю:
✅ Лендинги
✅ Корпоративные сайты
✅ Интернет-магазины
✅ Saas-сервисы
✅ Личные кабинеты
Процесс разработки
✅ Обсуждение проекта. Определение целей и задач
✅ Анализ рынка и конкурентов и целевой аудитории
✅ Создание прототипа,
✅ Дизайн концепция сайта (Визуальные образы, цветовая схема, выбор шрифтов, подбор референсов)
✅ Дизайн всех страниц сайта. Десктоп, планшет, мобильный
✅ HTML/CSS верстка, Tilda, Webflow. Итоговое тестирование
Контакты:
Telegram: https://t.me/alexeyweb
Vk: https://vk.com/grevtsov_web
E-mail: [email protected]
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