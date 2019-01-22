Web - дизайн, верстка

Здравствуйте! Меня зовут Алексей



Я UX/UI дизайнер с навыками Front-end разработчика. Эффективно решаю задачи бизнеса в сфере web-разработки.



Создаю дизайн сайтов и сервисов. Выполняю верстку. Имею опыт более 7 лет.



Какие проекты я делаю:

✅ Лендинги

✅ Корпоративные сайты

✅ Интернет-магазины

✅ Saas-сервисы

✅ Личные кабинеты





Процесс разработки

✅ Обсуждение проекта. Определение целей и задач

✅ Анализ рынка и конкурентов и целевой аудитории

✅ Создание прототипа,

✅ Дизайн концепция сайта (Визуальные образы, цветовая схема, выбор шрифтов, подбор референсов)

✅ Дизайн всех страниц сайта. Десктоп, планшет, мобильный

✅ HTML/CSS верстка, Tilda, Webflow. Итоговое тестирование





Контакты:

Telegram: https://t.me/alexeyweb