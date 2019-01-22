AlexeyGrevtsov

Алексей AlexeyGrevtsov

 
31 годРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Web - дизайн, верстка

Здравствуйте! Меня зовут Алексей

Я UX/UI дизайнер с навыками Front-end разработчика. Эффективно решаю задачи бизнеса в сфере web-разработки.

Создаю дизайн сайтов и сервисов. Выполняю верстку. Имею опыт более 7 лет.

Какие проекты я делаю:
✅ Лендинги
✅ Корпоративные сайты
✅ Интернет-магазины
✅ Saas-сервисы
✅ Личные кабинеты


Процесс разработки
✅ Обсуждение проекта. Определение целей и задач
✅ Анализ рынка и конкурентов и целевой аудитории
✅ Создание прототипа,
✅ Дизайн концепция сайта (Визуальные образы, цветовая схема, выбор шрифтов, подбор референсов)
✅ Дизайн всех страниц сайта. Десктоп, планшет, мобильный
✅ HTML/CSS верстка, Tilda, Webflow. Итоговое тестирование


Контакты:
Telegram: https://t.me/alexeyweb

Vk: https://vk.com/grevtsov_web
E-mail: [email protected]

Дизайн сайтаHTMLCSSTildaWebflow
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
ProstoKostr
Алексей 
39 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Верстка шапки сайта
Алексей, хороший специалист. Работу выполнил на отлично. Буду работать с ним и дальше.
Хороший заказчик, приятный в общении. Грамотно составленное тз. Было интересно сотрудничать.
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