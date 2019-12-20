AlexeyKovalevich

Профессиональный дизайн сайтов для вашего бизнеса

Здравствуйте! Меня зовут Алексей и я веб-дизайнер!

Если вам нужен интересный, современный и продуманный сайт — я с радостью разработаю его дизайн!

Основные принципы моей работы: вежливость, соблюдение сроков, качество итогового результата и внимание к деталям.

Условия сотрудничества

Работаю только по предоплате или через «Безопасную сделку».

Работая со мной, вы получаете

Прототип вашего проекта;

Дизайн сайта со всеми всплывающими и дополнительными окнами;

Подробное описание, почему было выбрано то или иное решение в рамках конкретной задачи.

Правки

Правки по дизайну в рамках согласованного технического задания выполняю до полного удовлетворения.

Связаться со мной вы можете через внутренний чат Weblancer, Skype или Telegram.

skype: firedivine54

telegram: @alexkovalevich

Если вам нравятся мои работы, стиль выполнения и условия — пожалуйста, обращайтесь! Уверен, мы отлично поработаем!