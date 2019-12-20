AlexeyKovalevich

Профессиональный дизайн сайтов для вашего бизнеса
Здравствуйте! Меня зовут Алексей и я веб-дизайнер!
Если вам нужен интересный, современный и продуманный сайт — я с радостью разработаю его дизайн!
Основные принципы моей работы: вежливость, соблюдение сроков, качество итогового результата и внимание к деталям.
Условия сотрудничества
Работаю только по предоплате или через «Безопасную сделку».
Работая со мной, вы получаете
- Прототип вашего проекта;
- Дизайн сайта со всеми всплывающими и дополнительными окнами;
- Подробное описание, почему было выбрано то или иное решение в рамках конкретной задачи.
Правки
Правки по дизайну в рамках согласованного технического задания выполняю до полного удовлетворения.
Связаться со мной вы можете через внутренний чат Weblancer, Skype или Telegram.
skype: firedivine54
telegram: @alexkovalevich
Если вам нравятся мои работы, стиль выполнения и условия — пожалуйста, обращайтесь! Уверен, мы отлично поработаем!
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