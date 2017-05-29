AlexeyMonin

Алексей Монин AlexeyMonin

 
26 летРоссия/Новосибирск
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Подхожу к делу учитывая мышление покупателя, выгоду предпринимателя и красоту восприятия :)

«Все делают лендинги. Я делаю деньги.»

Привет!

Я нетипичный веб-дизайнер из новой эпохи.

Мои работы на behance набирают кучу лайков и просмотров, так как делаю стильно и от души ;)

Знания и опыт, накопленные за 3 года работы в вебе, систематизированы и упакованы в материалы, написанные простым языком в моих работах.

4 простых шага моего сотрудничества с вами!

1. Расчет рентабельности и заполнение брифа (1 день)

  • вы расскажете о своем бизнесе и задачах, которые ставите мне;
  • согласуем этапы и сроки работ над проектом;
  • предоплата 50% за проект;
2. Разработка прототипа (2-3)

  • я подготовлю макет с четкой структурой и продуманными текстовыми блоками;
  • приступаю к дизайну только после утверждения прототипа и расположения ключевых блоков;
3. Утверждение дизайна (3-4)

  • я подготавливаю дизайн на основе конкурентного анализа и интересов вашей аудитории;
  • вы утверждаете и составляете список необходимых правок;
4. Готовый проект

  • остаток оплаты за работу;
  • я передаю вам файлы (псдшки, превьюшки, шрифты, динамические элементы);
Работаю по предоплате 50%

Банковская карта — Visa Tinkoff Bank

Яндекс деньги — 410012661677394

Портфолио
Отзывы заказчиков
Ramil1970
53 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$320
10 баллов
7 лет назад
Лендинг «под ключ»
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
1 отзыв
$10/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга