Подхожу к делу учитывая мышление покупателя, выгоду предпринимателя и красоту восприятия :)

«Все делают лендинги. Я делаю деньги.»

Привет!

Я нетипичный веб-дизайнер из новой эпохи.

Мои работы на behance набирают кучу лайков и просмотров, так как делаю стильно и от души ;)

Знания и опыт, накопленные за 3 года работы в вебе, систематизированы и упакованы в материалы, написанные простым языком в моих работах.

4 простых шага моего сотрудничества с вами!

1. Расчет рентабельности и заполнение брифа (1 день)

вы расскажете о своем бизнесе и задачах, которые ставите мне;

согласуем этапы и сроки работ над проектом;

предоплата 50% за проект;

2. Разработка прототипа

я подготовлю макет с четкой структурой и продуманными текстовыми блоками;

приступаю к дизайну только после утверждения прототипа и расположения ключевых блоков;

3. Утверждение дизайна

я подготавливаю дизайн на основе конкурентного анализа и интересов вашей аудитории;

вы утверждаете и составляете список необходимых правок;

4. Готовый проект

остаток оплаты за работу;

я передаю вам файлы (псдшки, превьюшки, шрифты, динамические элементы);

Банковская карта — Visa Tinkoff Bank

Яндекс деньги — 410012661677394