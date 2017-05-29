Подхожу к делу учитывая мышление покупателя, выгоду предпринимателя и красоту восприятия :)
«Все делают лендинги. Я делаю деньги.»
Привет!
Я нетипичный веб-дизайнер из новой эпохи.
Мои работы на behance набирают кучу лайков и просмотров, так как делаю стильно и от души ;)
Знания и опыт, накопленные за 3 года работы в вебе, систематизированы и упакованы в материалы, написанные простым языком в моих работах.
4 простых шага моего сотрудничества с вами!
1. Расчет рентабельности и заполнение брифа (1 день)
- вы расскажете о своем бизнесе и задачах, которые ставите мне;
- согласуем этапы и сроки работ над проектом;
- предоплата 50% за проект;
- я подготовлю макет с четкой структурой и продуманными текстовыми блоками;
- приступаю к дизайну только после утверждения прототипа и расположения ключевых блоков;
- я подготавливаю дизайн на основе конкурентного анализа и интересов вашей аудитории;
- вы утверждаете и составляете список необходимых правок;
- остаток оплаты за работу;
- я передаю вам файлы (псдшки, превьюшки, шрифты, динамические элементы);
Банковская карта — Visa Tinkoff Bank
Яндекс деньги — 410012661677394
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Лендинг для института «Галактика Энергий»135 просмотров
- Интернет-магазин одежды «Trends»190 просмотров
- Заповеди лидера. Мастер класс «Tech Brain»195 просмотров
- Онлайн трансляция мероприятий «Stream Expert»204 просмотра
- Кафе-ресторан «Gratia»141 просмотр
- Сервис для продажи чехлов «PHOTOCASE»119 просмотров
- Сайт-визитка маркетингового агенства «Orange»121 просмотр
- Буквы на Design GYM116 просмотров
- Уделите время на просмотр самых стильных баннеров!113 просмотров
- Pull & Bear133 просмотра
- MONINI Branding110 просмотров
Отзывы заказчиков
$320
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
1 отзыв
$10/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга