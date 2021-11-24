AlexeySimple

Делаю сайты на любой цвет и вкус

Предоставляю услуги по созданию сайтов.

Работаю на платформе Tilda "под ключ". Вы получите полностью рабочий сайт.

Делаю для вас дизайн сайтов в Figma для дальнейшей верстки (сам не верстаю)

Создам для вас лендинги, многостраничные сайты, интернет-магазины.

Так же рисую векторную графику в Adobe Illustrator. Иллюстрации, иконки.

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http://alexeydesign.ru мой сайт, тут можно ознакомиться с моими работами.

https://www.instagram.com/alexey.simple мой инстаграм, немного работы и жизни.