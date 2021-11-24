AlexeySimple

Алексей Смирнов AlexeySimpleAlexeySimple
35 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Делаю сайты на любой цвет и вкус
Предоставляю услуги по созданию сайтов.
Работаю на платформе Tilda "под ключ". Вы получите полностью рабочий сайт.
Делаю для вас дизайн сайтов в Figma для дальнейшей верстки (сам не верстаю)
Создам для вас лендинги, многостраничные сайты, интернет-магазины.
Так же рисую векторную графику в Adobe Illustrator. Иллюстрации, иконки.
http://alexeydesign.ru мой сайт, тут можно ознакомиться с моими работами.
https://www.instagram.com/alexey.simple мой инстаграм, немного работы и жизни.
Действие аккаунта приостановлено!