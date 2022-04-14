AlexeyWebDev

Алексей AlexeyWebDev

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Меня зовут Алексей. Я занимаюсь разработкой адаптивных и кроссбраузерных веб-сайтов с современным интерфейсом.

Мои навыки:

  • HTML5
  • CSS3
  • Методология БЭМ
  • SASS / SCSS
  • Gulp
  • jQuery
  • JavaScript

Что Вы получаете:

  • Сверстанный в точности с макетом сайт
  • Адаптивный вплоть до разрешения 320рх, поддержка всех современных браузеров, корректное отображение на iOS, Android
  • Валидный, чистый код с микроразметкой и понятными классами
  • Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Github - https://github.com/AlexRay-dev