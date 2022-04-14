Меня зовут Алексей. Я занимаюсь разработкой адаптивных и кроссбраузерных веб-сайтов с современным интерфейсом.

Мои навыки:

HTML5

CSS3

Методология БЭМ

SASS / SCSS

Gulp

jQuery

JavaScript

Что Вы получаете: