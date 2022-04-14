Меня зовут Алексей. Я занимаюсь разработкой адаптивных и кроссбраузерных веб-сайтов с современным интерфейсом.
Мои навыки:
- HTML5
- CSS3
- Методология БЭМ
- SASS / SCSS
- Gulp
- jQuery
- JavaScript
Что Вы получаете:
- Сверстанный в точности с макетом сайт
- Адаптивный вплоть до разрешения 320рх, поддержка всех современных браузеров, корректное отображение на iOS, Android
- Валидный, чистый код с микроразметкой и понятными классами
- Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
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Портфолио
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