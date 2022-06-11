Доработка 1С

Опыт в установке и обслуживании 1С ,сопровождение, доработка, совершенствование программы. Реализации загрузок данных из файлов, разработка дополнительных внешних отчетов по заявкам клиентов, доработка отдельных документов и справочников. Поддержка существующего функционала, доработка нового, отчеты, обмены, создание доп. модулей, конвертация данных ,настройка и автоматизация бизнес-процессов. Настройка обмена данными между самописной торговой программой и бухучетом, поддержка, обновление, переделка под нужды предприятия, обучение пользователей. Создание своей конфигурации на платформе версии 8.3. для больницы (палаты интенсивной терапии).