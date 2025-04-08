Нужна фотография на документы, а оно плохого качества? Нечеткое изображение? Тогда не стесняйтесь и обращайтесь, Вам Дорогой Заказчик помогу.
Меня зовут Алексей, я занимаюсь обработкой фотографий, а именно:
· делаю фотографии на паспорт;
· ретушь лица;
· удаляю и добавляю ненужные элементы на изображении;
· замена цвета
· меняю фон изображения;
· повышаю четкость;
· цветокоррекцию;
· тонирование;
· добавляю световые эффекты
· переделываю фотографию на схемы и рисунки.
С моими работами вы также можете ознакомиться в моем портфолио. Меня также интересуют нестандартные задачи.
Со мной возможно связаться через:
Gmail: [email protected]
Skype: alexzzzs7
Почему следует обратиться ко мне:
- педантичен;
- организованный;
- могу предоставить консультацию;
- выполняю работу к установленным срокам.
С уважением Алексей.
Портфолио
- Вставки + цветокоррекция + смена фона18 просмотров
- Убираем ненужные элементы23 просмотра
- Фотграфия на паспорт + убрать фон26 просмотров
- Ретушь кожи22 просмотра
- Пластика15 просмотров
- Замена цвета11 просмотров
- Тонирование 28 просмотров
- Карандашный рисунок11 просмотров
- Ретушь лица + цветовая коррекция10 просмотров
- Тонирование10 просмотров
- Кадрирование8 просмотров
- Смена фона и яркости17 просмотров