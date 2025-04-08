«У вас есть проблемы, у меня их решение».

Нужна фотография на документы, а оно плохого качества? Нечеткое изображение? Тогда не стесняйтесь и обращайтесь, Вам Дорогой Заказчик помогу.

Меня зовут Алексей, я занимаюсь обработкой фотографий, а именно:

· делаю фотографии на паспорт;

· ретушь лица;

· удаляю и добавляю ненужные элементы на изображении;

· замена цвета

· меняю фон изображения;

· повышаю четкость;

· цветокоррекцию;

· тонирование;

· добавляю световые эффекты

· переделываю фотографию на схемы и рисунки.

С моими работами вы также можете ознакомиться в моем портфолио. Меня также интересуют нестандартные задачи.

Со мной возможно связаться через:

Gmail: [email protected]

Skype: alexzzzs7

Почему следует обратиться ко мне:

- педантичен;

- организованный;

- могу предоставить консультацию;

- выполняю работу к установленным срокам.

С уважением Алексей.