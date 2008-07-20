УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И НАГРАДЫ:
1.Конкурс «День Знаний» на Multikov.net( www.multikov.net/promo.ph.. ).Открытка "День Знаний".
ПРИЗ: сканер Epson Perfection V100 Photo.
2.Диплом участника конкурса анимационных фильмов "Игры взрослых".
http://weblancer.net/users/Alexflash/portfolio/245186.html#item
3.Финалист конкурса на разработку официального логотипа проекта
"Мир без виз: вокруг света с Валерием Шаниным".( http://tourbina.ru/shanin/logotype ) .
ПРИЗ: Книга Валерия Шанина «Вокруг света за 280$»,
фирменная футболка портала www.Tourbina.ru.
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http://www.free-lance.ru/users/alexflash
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
15 лет назад
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