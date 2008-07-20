Alexflash

Алексей Жирных Alexflash

 
NaN летРоссия/Кемерово
17 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И НАГРАДЫ:

1.Конкурс «День Знаний» на Multikov.net( www.multikov.net/promo.ph.. ).Открытка "День Знаний".

ПРИЗ: сканер Epson Perfection V100 Photo.

2.Диплом участника конкурса анимационных фильмов "Игры взрослых".

http://weblancer.net/users/Alexflash/portfolio/245186.html#item

3.Финалист конкурса на разработку официального логотипа проекта

"Мир без виз: вокруг света с Валерием Шаниным".( http://tourbina.ru/shanin/logotype ) .

ПРИЗ: Книга Валерия Шанина «Вокруг света за 280$»,

фирменная футболка портала www.Tourbina.ru.

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http://www.free-lance.ru/users/alexflash

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psychofactory
Станислав 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Логотип (нарисовать на бумаге)
Отзыв недоступен.
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