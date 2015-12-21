Добрый день, нужно сделать перевод с английского на немецкий стандартные фразы для посылки автоматического отправления емайлов.
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$1
выплачено фрилансерам
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нет безопасных платежей
- Переводы15 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, нужно перевести с русского на немецкий. Сегодня-завтра простой текст или слова - перевод сайта(нужно знать термины сайта). Сможете?Копирайтингнет заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день, нужно перевести с русского на немецкий. Сегодня-завтра простой текст или слова - перевод сайта(нужно знать термины сайта). Сможете?Переводынет заявокЗакрыт8 лет назад
Перевод договора порядка 7-8 стр. Нужно перевод на немецкий на уровне носителя языка.Переводы13 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день, мне нужно сделать полноценный сайт для кафе. Он должен поддерживаться на смартфоне. Текст будет представлен мной. Сайт должен будет настроен так, что я в любой момент мог бы изменить содержание текста. Примерная структура в ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт8 лет назад
нужно сделать перевод с немецкого на русский( техническое задание)Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$1
10 баллов
8 лет назад
Сотрудничество понравилось. Работа оплачена как было обещано.
Ответный отзыв
Спасибо большое. Быстро, качественно