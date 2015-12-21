Alexinnes

Александр Гапуров Alexinnes

 
64 годаГермания/Саарбрюккен
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
querrida
Татьяна 
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Технический перевод с немецкого на русский
Сотрудничество понравилось. Работа оплачена как было обещано.
Спасибо большое. Быстро, качественно
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