Профиссиональный Аналитик

Привет, меня зовут Али я офисный работник за плечами 3 года опыта, профессиональный Аналитик и отличный работник с офисными задачами, легко обучающийся и привыкаем к переменам.

Системный аналитик, имеющий знания и навыки анализа и оптимизации информационных технологий и процессов. Опытен в разработке программного обеспечения и внедрении технологических решений, тестирования систем. Работал с заинтересованными сторонами для определения и приоритизации проектов, а также опыт управления проектами. Обладаю знаниями программирования и современных технологических тенденций. Имею подтвержденный опыт успешной реализации системных проектов и обеспечения высокого качества обслуживания пользователей.