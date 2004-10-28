Аналитик
Маркетинговый анализ
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Аналитик умеет извлекать из данных полезные знания, находить взаимосвязи, визуализировать данные и давать бизнесу полезные рекомендации, которые помогают улучшить продукт или наладить какие-то процессы. Конечно, аналитики работают не только в коммерческих структурах, многие социальные и инфраструктурные проекты также требуют глубокого погружения в данные.