Alexis_dz33

Алексис Джерих Alexis_dz33

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Если хотите получить дизайн, который решает проблему вашего бизнеса, а именно продать - обращайтесь!

👋 Привет, дорогой заказчик!

Меня зовут Алексис, мне 25 лет, живу в Харькове.

Я - UX/UI дизайнер. Дизайн люблю, поэтому будет все в огнях 🔥😎

В каких направлениях я работаю? 

  • Дизайн сайтов (интернет магазины, лендинги)
  • Дизайн мобильных приложений (IOS / Android)
  • Логотипы
  • Баннера

Чем именно я работаю? 

  • Figma
  • Adobe Photoshop
  • Adpbe Illustrator
Почему стоит обратиться именно ко мне? 👍

  • Полностью погружаюсь в задачу, вникаю во все нюансы, тонкости и мелочи.
  • Делаю не просто красиво, но и умно! Делаю дизайн именно для вашей целевой аудитории, а не для себя.
  • Легок в общении, всегда на связи, можем общаться в Телеграме, в Zoom или в других мессенджерах.
  • Правки? Не волнуйтесь, сделаем!
  • Получите дизайн, который решит основную задачу вашего бизнеса - продать!
Давайте обсудим Ваш проект ☎️

E-mail: [email protected]

Telegram: @Dzherikh