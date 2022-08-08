Если хотите получить дизайн, который решает проблему вашего бизнеса, а именно продать - обращайтесь!

👋 Привет, дорогой заказчик!

Меня зовут Алексис, мне 25 лет, живу в Харькове.

Я - UX/UI дизайнер. Дизайн люблю, поэтому будет все в огнях 🔥😎

В каких направлениях я работаю? 

Дизайн сайтов (интернет магазины, лендинги)

Дизайн мобильных приложений (IOS / Android)

Логотипы

Баннера

Чем именно я работаю? 

Figma

Adobe Photoshop

Adpbe Illustrator

Полностью погружаюсь в задачу, вникаю во все нюансы, тонкости и мелочи.

Делаю не просто красиво, но и умно! Делаю дизайн именно для вашей целевой аудитории, а не для себя.

Легок в общении, всегда на связи, можем общаться в Телеграме, в Zoom или в других мессенджерах.

Правки? Не волнуйтесь, сделаем!

Получите дизайн, который решит основную задачу вашего бизнеса - продать!

E-mail: [email protected]

Telegram: @Dzherikh