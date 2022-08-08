Если хотите получить дизайн, который решает проблему вашего бизнеса, а именно продать - обращайтесь!
👋 Привет, дорогой заказчик!
Меня зовут Алексис, мне 25 лет, живу в Харькове.
Я - UX/UI дизайнер. Дизайн люблю, поэтому будет все в огнях 🔥😎
В каких направлениях я работаю?
- Дизайн сайтов (интернет магазины, лендинги)
- Дизайн мобильных приложений (IOS / Android)
- Логотипы
- Баннера
Чем именно я работаю?
- Figma
- Adobe Photoshop
- Adpbe Illustrator
- Полностью погружаюсь в задачу, вникаю во все нюансы, тонкости и мелочи.
- Делаю не просто красиво, но и умно! Делаю дизайн именно для вашей целевой аудитории, а не для себя.
- Легок в общении, всегда на связи, можем общаться в Телеграме, в Zoom или в других мессенджерах.
- Правки? Не волнуйтесь, сделаем!
- Получите дизайн, который решит основную задачу вашего бизнеса - продать!
E-mail: [email protected]
Telegram: @Dzherikh
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