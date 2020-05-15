Alexmihailov

Ответственный, активный, целеустремленный, заинтересован в Вашем успехе.
Меня зовут Михайлов Алексей.
Опыт разработки сайтов - 5 лет
Я не новичок, который прошел недельный курс по тильда и говорит, что профессионал в своем деле
✅ Разрабатываю на следующих платформах:
WordPress (Elementor)
OcStore 2.3, Opencart 3.x
Tilda (Zero Blocks)
VigboIn
Sales
Форумы на phpBB
✅ Внедряю / интегрирую CRM:
amoCRM
RetailCRM
Битрикс24
PachcaCRM
PipedriveCRM (Сложности с интеграциями)
Действие аккаунта приостановлено!