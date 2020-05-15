Alexmihailov

Ответственный, активный, целеустремленный, заинтересован в Вашем успехе.

Меня зовут Михайлов Алексей.

Опыт разработки сайтов - 5 лет

Я не новичок, который прошел недельный курс по тильда и говорит, что профессионал в своем деле

✅ Разрабатываю на следующих платформах:

WordPress (Elementor)

OcStore 2.3, Opencart 3.x

Tilda (Zero Blocks)

VigboIn

Sales

Форумы на phpBB

✅ Внедряю / интегрирую CRM:

amoCRM

RetailCRM

Битрикс24

PachcaCRM

PipedriveCRM (Сложности с интеграциями)