Alexsander_O

Олександр Охотниченко Alexsander_O

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Удобные, грамотно структурированные сайты под любые устройства. Адаптив, кроссбраузерность и валидный код.

Моя цель – качественно и в срок выполнить поставленную задачу!

Имею опыт работы с:

  • JavaScript

  • React JS 

  • HTML5 / CSS3

  • SASS / SCSS

  • GSAP

Чем я занимаюсь

  • Верстка адаптивных, кроссбраузерных сайтов с чистым, валидным кодом.

  • Создание сайтов с нуля под категории: под ключ, многостраничный, landing, интернет-магазин, визитка, портфолио.

  • Создание или доработка функционала для сайтов.

  • Красивые, впечатляющие анимации на CSS / JS / GSAP

Работая со мной, вы получите:

  • Гарантия качества – вы получите качественную, готовую верстку, которая никак не будет отличатся от макета.

  • Гарантия на исправления – если после выполнения работы, будет найдена ошибка или недочет в верстке, я быстро и без лишних споров внесу бесплатную корректировку.

  • Пожеланию, просьбы, доработки – если вы упустили какие-то детали в макете, но не указали их в заказе. Я учту и внесу их в верстку по Вашей просьбе без споров и дополнительных финансовых затрат!

  • Бесплатная консультация – по вопросам верстки и функционала проектов.

  • Оплата после выполнения!

  • Документация – после выполнения и сдачи заказа, я предоставлю файл с описание, где будет расписано что было выполнено.

Есть вопросы? Напите мне и мы с Вами все обсудим!

Я на связи с 8:00 – 00:00.

Со мной можно связаться в:

E-mail: [email protected]

Telegram: https://t.me/Alexsander_Ohotnichenko

Телефон: по запросу

Портфолио: https://www.weblancer.net/users/Alexsander_O/portfolio/

Портфолио