Моя цель – качественно и в срок выполнить поставленную задачу!
Имею опыт работы с:
JavaScript
React JS
HTML5 / CSS3
SASS / SCSS
GSAP
Чем я занимаюсь
Верстка адаптивных, кроссбраузерных сайтов с чистым, валидным кодом.
Создание сайтов с нуля под категории: под ключ, многостраничный, landing, интернет-магазин, визитка, портфолио.
Создание или доработка функционала для сайтов.
Красивые, впечатляющие анимации на CSS / JS / GSAP
Работая со мной, вы получите:
Гарантия качества – вы получите качественную, готовую верстку, которая никак не будет отличатся от макета.
Гарантия на исправления – если после выполнения работы, будет найдена ошибка или недочет в верстке, я быстро и без лишних споров внесу бесплатную корректировку.
Пожеланию, просьбы, доработки – если вы упустили какие-то детали в макете, но не указали их в заказе. Я учту и внесу их в верстку по Вашей просьбе без споров и дополнительных финансовых затрат!
Бесплатная консультация – по вопросам верстки и функционала проектов.
Оплата после выполнения!
Документация – после выполнения и сдачи заказа, я предоставлю файл с описание, где будет расписано что было выполнено.
Есть вопросы? Напите мне и мы с Вами все обсудим!
Я на связи с 8:00 – 00:00.
Со мной можно связаться в:
E-mail: [email protected]
Telegram: https://t.me/Alexsander_Ohotnichenko
Телефон: по запросу
Портфолио: https://www.weblancer.net/users/Alexsander_O/portfolio/
Портфолио
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