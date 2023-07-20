Удобные, грамотно структурированные сайты под любые устройства. Адаптив, кроссбраузерность и валидный код.

Моя цель – качественно и в срок выполнить поставленную задачу!

Имею опыт работы с:

JavaScript

React JS

HTML5 / CSS3

SASS / SCSS

GSAP

Чем я занимаюсь

Верстка адаптивных, кроссбраузерных сайтов с чистым, валидным кодом.

Создание сайтов с нуля под категории: под ключ, многостраничный, landing, интернет-магазин, визитка, портфолио.

Создание или доработка функционала для сайтов.

Красивые, впечатляющие анимации на CSS / JS / GSAP

Работая со мной, вы получите:

Гарантия качества – вы получите качественную, готовую верстку, которая никак не будет отличатся от макета.

Гарантия на исправления – если после выполнения работы, будет найдена ошибка или недочет в верстке, я быстро и без лишних споров внесу бесплатную корректировку .

Пожеланию, просьбы, доработки – если вы упустили какие-то детали в макете, но не указали их в заказе. Я учту и внесу их в верстку по Вашей просьбе без споров и дополнительных финансовых затрат !

Бесплатная консультация – по вопросам верстки и функционала проектов.

Оплата после выполнения!

Документация – после выполнения и сдачи заказа, я предоставлю файл с описание, где будет расписано что было выполнено.

Есть вопросы? Напите мне и мы с Вами все обсудим!

Я на связи с 8:00 – 00:00.

Со мной можно связаться в:

E-mail: [email protected]

Telegram: https://t.me/Alexsander_Ohotnichenko

Телефон: по запросу

Портфолио: https://www.weblancer.net/users/Alexsander_O/portfolio/