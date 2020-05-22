Разрабатываю на Tilda, WP, HTML5 CSS3, JavaScript PHP. Создаю сайты, которые привлекут клиентов к вашему продукту)

Разработка :

- Сайты под ключ.

- Landing Page.

- Многостраничные сайты.

- Интернет-магазин.

- Интеграция (натяжка) верстки на CMS.

- Сайты на WordPress.

- Сайты на конструкторах (Tilda, Wix).

- Дизайн сайтов.

- Доработка сайтов.

Результат 100%. Вы получите готовый сайт, начнёте принимать заявки клиентов и продавать свои продукты/услуги.

Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.

Визуальный результат. Процесс работы над проектом для Вашего удобства я загружу на тестовый сервер — вы увидите не макет или рисунок, а свой будущий полноценный сайт с рабочими кнопками и формами.

Всегда на связи и готов помочь разобраться в интересующих Вас вопросах.

В работе ценю открытое и честное отношение с помощью общения, практичный подход и внимание к деталям.