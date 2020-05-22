Alexx202

Алексей Alexx202

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разрабатываю на Tilda, WP, HTML5 CSS3, JavaScript PHP. Создаю сайты, которые привлекут клиентов к вашему продукту)

Разработка:

  • - Сайты под ключ.
  • - Landing Page.
  • - Многостраничные сайты.
  • - Интернет-магазин.
  • - Интеграция (натяжка) верстки на CMS.
  • - Сайты на WordPress.
  • - Сайты на конструкторах (Tilda, Wix).
  • - Дизайн сайтов.
  • - Доработка сайтов.
  • Результат 100%. Вы получите готовый сайт, начнёте принимать заявки клиентов и продавать свои продукты/услуги.
  • Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.
  • Визуальный результат. Процесс работы над проектом для Вашего удобства я загружу на тестовый сервер — вы увидите не макет или рисунок, а свой будущий полноценный сайт с рабочими кнопками и формами.
Всегда на связи и готов помочь разобраться в интересующих Вас вопросах.

В работе ценю открытое и честное отношение с помощью общения, практичный подход и внимание к деталям.