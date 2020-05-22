Разрабатываю на Tilda, WP, HTML5 CSS3, JavaScript PHP. Создаю сайты, которые привлекут клиентов к вашему продукту)
Разработка:
- - Сайты под ключ.
- - Landing Page.
- - Многостраничные сайты.
- - Интернет-магазин.
- - Интеграция (натяжка) верстки на CMS.
- - Сайты на WordPress.
- - Сайты на конструкторах (Tilda, Wix).
- - Дизайн сайтов.
- - Доработка сайтов.
- Результат 100%. Вы получите готовый сайт, начнёте принимать заявки клиентов и продавать свои продукты/услуги.
- Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.
- Визуальный результат. Процесс работы над проектом для Вашего удобства я загружу на тестовый сервер — вы увидите не макет или рисунок, а свой будущий полноценный сайт с рабочими кнопками и формами.
В работе ценю открытое и честное отношение с помощью общения, практичный подход и внимание к деталям.
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