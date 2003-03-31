Разработка сайтов, парсинг сайтов

Привет. Меня зовут Александр, Занимаюсь разработкой сайтов и парсеров данных с сайтов.

Всегда на связи, cделаю все в срок.

Контакты:

Telegram: @AlexxLen

E-mail: [email protected]

HTML, CSS, SCSS, JavaScript, TypeScript, React, Next.js, Node.js, Express.js, Python, FastAPI, SQL, MySQL, PostgreSQL, Git