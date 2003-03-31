Разработка сайтов, парсинг сайтов
Привет. Меня зовут Александр, Занимаюсь разработкой сайтов и парсеров данных с сайтов.
Всегда на связи, cделаю все в срок.
Контакты:
Telegram: @AlexxLen
E-mail: [email protected]
HTML, CSS, SCSS, JavaScript, TypeScript, React, Next.js, Node.js, Express.js, Python, FastAPI, SQL, MySQL, PostgreSQL, Git
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Кванториум Projectsнет просмотров
- Nike Store1 просмотр
- Верстка новостного сайтанет просмотров
- Marvel Information Portal1 просмотр
- React Pizzaнет просмотров
- Wordpress интенсивнет просмотров
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
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Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $20от 5 дней
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга