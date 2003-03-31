AlexxLen

Александр AlexxLen

 
22 года
год на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Разработка сайтов, парсинг сайтов

Привет. Меня зовут Александр, Занимаюсь разработкой сайтов и парсеров данных с сайтов.

Всегда на связи, cделаю все в срок.

Контакты:

Telegram: @AlexxLen

E-mail: [email protected]

HTML, CSS, SCSS, JavaScript, TypeScript, React, Next.js, Node.js, Express.js, Python, FastAPI, SQL, MySQL, PostgreSQL, Git

Портфолио

HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $20от 5 дней
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга