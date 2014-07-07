Опытный копирайтер заинтересован в постоянном сотрудничестве
Копирайтер заинтересован в постоянном сотрудничестве.
Копирайтинг – от 2.5 $/1к
Рерайтинг – 1,5 $/1к
За эту цену гарантирую качественный копирайт/рерайт, который будет написан в легком и грамотном стиле, интересном для людей с разным уровнем образования. Есть опыт выполнения в сжатые сроки больших объёмов.
Некоторые работы выложены в портфолио, остальные, по интересующей тематике, могу показать дополнительно.
https://www.fl.ru/users/Alfey/
Подчеркну ещё раз - меня интересует работа с постоянными заказчиками, при больших объёмах о стоимости услуг можно будет договариваться отдельно.
ISQ – 415-258-236
Почта - [email protected]
Отзывы заказчиков
$6
9 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
11 лет назад
Очень ответственный молодой человек: сроки и условия заказчика для него превыше всего. Тексты лаконичные, без "воды". Если кому нужны профессиональные технические тексты - вы не прогадаете, выбрав Олега. В резюме этого копирайтера можно смело писать - качество соответствует заявленной цене!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, мгновенная оплата, доброжелательное отношение - работа с таким заказчиком доставляет удовольствие!
$10
10 баллов
11 лет назад
Сотрудничаю с данным человеком уже месяц, все отлично. Качество и уникальность текстов на высшем уровне, рекомендую к сотруднечеству.
Ответный отзыв
Сотрудничаем в течение месяца, претензий к заказчику нет, четкая постановка задачи, полная оплата, доброжелательное отношение. Продолжаем работать дальше.
$10
10 баллов
11 лет назад
Отличный копирайтер, который быстро и качественно пишет тексты на довольно сложные тематики. Спасибо большое за сотрудничество. Продолжаем работу.
Ответный отзыв
Наталья - доброжелательный заказчик, приятна в общении, ставит четкое ТЗ. Оплату производит без задержек. Надеюсь на плодотворное сотрудничество с этой милой девушкой.
$200
10 баллов
15 лет назад
С Олегом работаем уже не первый раз. Проявляет себя как обязательный и грамотный человек. Олег быстро вникает в суть задания, имеет богатый словарный запас, все заказы сдает точно в срок. Способен выполнять большие объемы за короткое время. Надежный и приятный в общении человек.
Ответный отзыв
Работал с Ириной несколько лет, доволен полностью и безоговорочно)
Копирайтинг
5 отзывов
от $2
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $3
нет рейтинга