Alfey

Олег Дунаев Alfey

 
46 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Опытный копирайтер заинтересован в постоянном сотрудничестве

Копирайтер заинтересован в постоянном сотрудничестве.

Копирайтинг – от 2.5 $/1к

Рерайтинг – 1,5 $/1к

За эту цену гарантирую качественный копирайт/рерайт, который будет написан в легком и грамотном стиле, интересном для людей с разным уровнем образования. Есть опыт выполнения в сжатые сроки больших объёмов.

Некоторые работы выложены в портфолио, остальные, по интересующей тематике, могу показать дополнительно.

https://www.fl.ru/users/Alfey/

Подчеркну ещё раз - меня интересует работа с постоянными заказчиками, при больших объёмах о стоимости услуг можно будет договариваться отдельно.

ISQ – 415-258-236

Почта - [email protected]

Отзывы заказчиков

mrpeer_1
51 год
13 лет в сервисе
Был
год назад
$6
9 баллов
11 лет назад
Тексты для сайта на тему металла
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
SvetlanaKir
63 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Требуются ответственные копирайтеры
Очень ответственный молодой человек: сроки и условия заказчика для него превыше всего. Тексты лаконичные, без "воды". Если кому нужны профессиональные технические тексты - вы не прогадаете, выбрав Олега. В резюме этого копирайтера можно смело писать - качество соответствует заявленной цене!
Четкая постановка задачи, мгновенная оплата, доброжелательное отношение - работа с таким заказчиком доставляет удовольствие!
Ответный отзыв
riko_0
32 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Нужны копирайтеры
Сотрудничаю с данным человеком уже месяц, все отлично. Качество и уникальность текстов на высшем уровне, рекомендую к сотруднечеству.
Сотрудничаем в течение месяца, претензий к заказчику нет, четкая постановка задачи, полная оплата, доброжелательное отношение. Продолжаем работать дальше.
Ответный отзыв
SunnyUnwon
Наталья 
42 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Тексты на автотематику
Отличный копирайтер, который быстро и качественно пишет тексты на довольно сложные тематики. Спасибо большое за сотрудничество. Продолжаем работу.
Наталья - доброжелательный заказчик, приятна в общении, ставит четкое ТЗ. Оплату производит без задержек. Надеюсь на плодотворное сотрудничество с этой милой девушкой.
Ответный отзыв
ira822
42 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$200
10 баллов
15 лет назад
Рерайт/копирайт
С Олегом работаем уже не первый раз. Проявляет себя как обязательный и грамотный человек. Олег быстро вникает в суть задания, имеет богатый словарный запас, все заказы сдает точно в срок. Способен выполнять большие объемы за короткое время. Надежный и приятный в общении человек.
Работал с Ириной несколько лет, доволен полностью и безоговорочно)
Ответный отзыв
Копирайтинг
5 отзывов
от $2
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $3
нет рейтинга