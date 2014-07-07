Опытный копирайтер заинтересован в постоянном сотрудничестве

Копирайтер заинтересован в постоянном сотрудничестве.

Копирайтинг – от 2.5 $/1к

Рерайтинг – 1,5 $/1к

За эту цену гарантирую качественный копирайт/рерайт, который будет написан в легком и грамотном стиле, интересном для людей с разным уровнем образования. Есть опыт выполнения в сжатые сроки больших объёмов.

Некоторые работы выложены в портфолио, остальные, по интересующей тематике, могу показать дополнительно.

https://www.fl.ru/users/Alfey/

Подчеркну ещё раз - меня интересует работа с постоянными заказчиками, при больших объёмах о стоимости услуг можно будет договариваться отдельно.

ISQ – 415-258-236

Почта - [email protected]