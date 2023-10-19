Резюме
Добрый день!
Я специалист по информационным технологиям
В 2020 г закончил факультет "Прикладной информатики" с отличием, по направлению "Бизнес-информатика", уровень образования - бакалавриат.
В 2022 г закончил факультет "Прикладной информатики" с отличием, по направлению " Информационные системы и технологии", уровень образования - магистратура .
Знаю SQL и его разновидности. В настоящее время работаю в 1с.
Навыки
Знание MO (Word, Excel, Access, Visio, Power Point)
Pнание реляционных баз данных: MS SQL Server, Oracle, DB/2,MySQL
Знание Apache, SQL
Знание почтовых программ и серверов: MS Outlook, MS Exchange Server
Знание графических и видео редакторов Adobe
Знание основных протоколов сетевой связи, таких как TCP/IP, HTTP, FTP
Знание продуктов Google
Я против войны в Украине!
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