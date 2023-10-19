Резюме

Добрый день!

Я специалист по информационным технологиям

В 2020 г закончил факультет "Прикладной информатики" с отличием, по направлению "Бизнес-информатика", уровень образования - бакалавриат.

В 2022 г закончил факультет "Прикладной информатики" с отличием, по направлению " Информационные системы и технологии", уровень образования - магистратура .

Знаю SQL и его разновидности. В настоящее время работаю в 1с.

Навыки

Знание MO (Word, Excel, Access, Visio, Power Point)

Pнание реляционных баз данных: MS SQL Server, Oracle, DB/2,MySQL

Знание Apache, SQL

Знание почтовых программ и серверов: MS Outlook, MS Exchange Server

Знание графических и видео редакторов Adobe

Знание основных протоколов сетевой связи, таких как TCP/IP, HTTP, FTP

Знание продуктов Google