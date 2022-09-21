Сделаю всё качественно и в срок

Я начинающий веб-дизайнер, который пришел на биржу совсем недавно. Хоть и не имею такого большего опыта как другие фрилансеры, но на все 200% выложусь на ваш проект.

Я делаю:

Дизайн сайтов (Интернет магазины, лендинги, сайты визитки...)

Баннеры (статистические и динамические, они же анимированные)

Полиграфию (Визитки, буклеты, календарики, флаеры...)

Логотипы, иконки

Обработка фото

Как я работаю?

• После изучения тз или прототипа, озвучиваю цену за проект. В случае, если у вас таких данных, мы можем с вами обсудить создание сайта с 0

и вам сделаю прототип отдельно.

• Провожу анализ конкурентов.

• Приступаю к дизайну вашего сайта.

• Соблюдаю все сроки, которые мы обсудим ещё в начале работы.

• Всегда на связи. Общаюсь в любом удобном для Вас мессенджере.

• Проверка Вами дизайна и адаптивов, внесения правок ( если они нужны ), + вторая часть оплаты.

• Обмен положительными отзывами.

Работаю по предоплате 10-50%