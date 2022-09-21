Я начинающий веб-дизайнер, который пришел на биржу совсем недавно. Хоть и не имею такого большего опыта как другие фрилансеры, но на все 200% выложусь на ваш проект.
Я делаю:
Дизайн сайтов (Интернет магазины, лендинги, сайты визитки...)
Баннеры (статистические и динамические, они же анимированные)
Полиграфию (Визитки, буклеты, календарики, флаеры...)
Логотипы, иконки
Обработка фото
Как я работаю?
• После изучения тз или прототипа, озвучиваю цену за проект. В случае, если у вас таких данных, мы можем с вами обсудить создание сайта с 0
и вам сделаю прототип отдельно.
• Провожу анализ конкурентов.
• Приступаю к дизайну вашего сайта.
• Соблюдаю все сроки, которые мы обсудим ещё в начале работы.
• Всегда на связи. Общаюсь в любом удобном для Вас мессенджере.
• Проверка Вами дизайна и адаптивов, внесения правок ( если они нужны ), + вторая часть оплаты.
• Обмен положительными отзывами.
Работаю по предоплате 10-50%
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