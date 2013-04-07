профессиональный журналист, стаж работы более 30 лет. На пенсии.

Более 30 лет работала в различных печатных изданиях на разных должностях. Была корректором, художественным редактором, ответсекретарем. Имею большой опыт общения с чиновниками различных рангов. Не раз приходилось писать "по заказу", в том числе и под чужими фамилиями. Неплохо обращаюсь с компьютером. Могу сказать,что нет тем, на которые я не могла писать (разумеется, после некоторого изучения темы). При необходимости могу работать наборщиком и корректором.

После выхода на пенсию постоянно живу в Испании, так что общение со мной ограничивается интернетом и скайпом.