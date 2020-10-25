Alia_Iratova_99

Алия Alia_Iratova_99

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Копирайтер, 15 рублей за статью на любую тему . Был канал на Дзене с 300 000 читателей. Могу стать ваши администратором на Дзене.

Портфолио:

Мой канал на Дзене: https://zen.yandex.ru/profile/editor/kiripri

Сейчас аудитория не 300 тысяч ,тк его ранее ограничили в показах.

Сдала ЕГЭ по русскому в 2020 году на 98 баллов.

Напишу статью на любую тему в любой срок.

Отзывы заказчиков

shabanov75
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Написание мистических историй и рассказов
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
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Написание статей
Все на высшем уровне! Рекомендую!
Рекомендую
Ответный отзыв
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Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
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Написание статей
Доволен сотрудничеством! Могу рекомендовать Алию, как профессионального и ответственного исполнителя.
Сотрудничаем с Антоном уже больше 2ух месяцев) Всем рекомендую.
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Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
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Рад очередному сотрудничеству! Все отлично! Рекомендую!
Сотрудничаем с Антоном с октября. Просто лучший заказчик.
Ответный отзыв
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Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
5 лет назад
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В очередной раз, все отлично, рекомендую!
Рекомендую Антона всем) Сотрудничаем уже месяц
Ответный отзыв
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