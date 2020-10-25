Alia_Iratova_99

Копирайтер, 15 рублей за статью на любую тему . Был канал на Дзене с 300 000 читателей. Могу стать ваши администратором на Дзене.
Портфолио:
Мой канал на Дзене: https://zen.yandex.ru/profile/editor/kiripri
Сейчас аудитория не 300 тысяч ,тк его ранее ограничили в показах.
Сдала ЕГЭ по русскому в 2020 году на 98 баллов.
Напишу статью на любую тему в любой срок.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$1
10 баллов
4 года назад
Написание статей
Все на высшем уровне! Рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую
$1
10 баллов
4 года назад
Написание статей
Доволен сотрудничеством! Могу рекомендовать Алию, как профессионального и ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Сотрудничаем с Антоном уже больше 2ух месяцев) Всем рекомендую.
$1
10 баллов
4 года назад
Рад очередному сотрудничеству! Все отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
Сотрудничаем с Антоном с октября. Просто лучший заказчик.
$1
10 баллов
5 лет назад
В очередной раз, все отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую Антона всем) Сотрудничаем уже месяц