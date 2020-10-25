Alia_Iratova_99

Копирайтер, 15 рублей за статью на любую тему . Был канал на Дзене с 300 000 читателей. Могу стать ваши администратором на Дзене.

Портфолио:

Мой канал на Дзене: https://zen.yandex.ru/profile/editor/kiripri

Сейчас аудитория не 300 тысяч ,тк его ранее ограничили в показах.

Сдала ЕГЭ по русскому в 2020 году на 98 баллов.

Напишу статью на любую тему в любой срок.