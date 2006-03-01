Сайт по продаже живописи. Краткое обсуждение - здесь: http://art.alib.ru/osaite.phtml Зарегистрированные пользователи выставляют фото своих картин (до 5 фото на один лот). Картины можно обсуждать. Пользователи участвуют в форуме. Этот сайт больше похож на фотохостинг, чем на магазин.