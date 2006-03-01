Alib

Александр Alib

 
58 летРоссия/Омск
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Аналог artnow.ru

    $500

    Сайт по продаже живописи. Краткое обсуждение - здесь: http://art.alib.ru/osaite.phtml Зарегистрированные пользователи выставляют фото своих картин (до 5 фото на один лот). Картины можно обсуждать. Пользователи участвуют в форуме. Этот сайт больше похож на фотохостинг, чем на магазин.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Настройка MySQL для ускорения работы сайта.

    $30

    Сайт на выделенном сервере P4 D. FreeBSD + MySQL + PHP. Бывает до 100 подключений в минуту. Скрипты неоптимизированные, писались 2-6 лет назад. При работе бывают задержки более 1 мин. Есть желание отодвинуть переписывание скриптов на некоторе время. Требуется ...

    PHPMySQLFreeBSD
    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • В PHP: распечатка бланка наложенного платежа.

    $30

    Есть: 1. Двусторонний бланк наложенного платежа: http://www.alibru.net/np1.bmp и http://www.alibru.net/np1.bmp 2. ФИО получателя товара. 3. Адрес получателя товара. 4. ФИО получателя денег. 5. Адрес получателя денег. 6. Сумма перевода. Переменные и пример для описи здесь: http://www.alib.ru/opis1.php4?pindex=deleted&amp;pgorod=deleted&amp;pul=deleted&amp;pdom=deleted&amp;pdomk=%EA%EE%F0%EF%F3%F1%3Adeleted%2C&amp;pkv=deleted&amp;pfio=%CD%EE%F1%EE%E2+%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0+%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%EE%E2%E8%F7&amp;r=120&amp;pshtuk=1 Надо: 1. Вписать сумму цифрами и прописью ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нарисовать баннер 468 х 60

    $12

    Нарисовать имиджевый баннер для букинистического магазина. На баннере должна присутствовать тема книг, или страниц, или книжных полок, или старых переплетов, или кожаных корешков. Пример: http://www.asherbooks.com/ или http://alib.ru (Rarebooks) Кроме "книжной" темы на баннере должна быть небольшая ...

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Нарисовать баннер 468 х 60

    $12

    Нарисовать имиджевый баннер для http://Alib.ru. Требования: светло желтый фон. Не более 3-х цветов: желтый, черный и какой-нибудь еще. От баннера должно веять солидностью, стабильностью, спокойствием, вдумчивостью))

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
ShishkinS
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$1
10 баллов
16 лет назад
В PHP: распечатка бланка наложенного платежа.
Замечательный работодатель! Приятно было работать. ТЗ четкое и понятное. Оплата своевременно. Рекомендую всем!
Сергей предложил свой вариант решения и реализовал его. Незначительные изменения ТЗ не ставят его в тупик. Вежлив. Скромен. Рекомендую.
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