AliceChe29

Графический дизайнер

Обучалась в Ростовской академии архитектуры и искусств (ИИАрхи) 2года, после перешла в Южно-Российский Гуманитарный Институт города Ростова-на-Дону. Имею диплом Бакалавра и Магистра по специальности Дизайн. В большей степени изучали графический дизайн, но владею многими направлениями. Дипломы защищались с проектами по фирменному стилю.

Работала дизайнером в рекламном агентстве (создавалось все: от рисунков на кружку, рекламных визиток, баннеров, до разработки сувенирных изделий из фанеры) и на заводе г. Новочеркасска "НЭВЗ".

Интересуюсь всем на свете, занимаюсь художественной татуировкой, расписываю все на свете, рисую различные эскизы, создаю пано и картины.

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