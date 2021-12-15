AliceSulaeva

Презентации для успешного выступления

Здравствуйте! Я занимаюсь составлением презентаций с 2019 года. За плечами достаточно много работ любой сложности и тематики. С 2017 года я коммерческий фотограф, за это время успела провести съёмки школе мод, отфотографировать множество бизнес тренингов, реклам, детских дней рождений, еды, украшений и т. д.

На данный момент учусь на зарубежного филолога компаративиста, что указывает на хорошее владение русским, английским и испанским (на начальном уровне).

Вдобавок к обычному PowerPoint и Canva, естественно, владею Photoshop, LightRoom. В общем и целом, сделаю конфетку с любого материала. Жду Ваших откликов!

Тут вы можете найти некоторые презентации: https://cloud.mail.ru/public/KTbe/HWJCSYaPS