Здравствуйте, я Алиса, я начинающий фрилансер. Активно занимаюсь дизайном: создаю презентации, редактирую фото и видео. Опыта работы ещё мало , поэтому ставлю маленькую цену )
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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Портфолио
- Презентация_488 просмотров
- Презентация_396 просмотров
- Презентация_179 просмотров
- Презентация_288 просмотров
Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
3 года назад
Алиса, спасибо. Всё быстро, красиво. И приятно общаться. Рекомендую.
Ответный отзыв
Была рада сотрудничеству. Была четко поставлена задача, нет задержек в оплате , рекомендую)
$7
10 баллов
3 года назад
Алиса оперативно и качественно сделала презентацию, а затем внесла возникшие в ходе проекта правки. Рекомендую.
Ответный отзыв
Довольна сотрудничеством) Рекомендую