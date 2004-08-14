Alice_228

Алиса Alice_228

 
19 летУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Здравствуйте, я Алиса, я начинающий фрилансер. Активно занимаюсь дизайном: создаю презентации, редактирую фото и видео. Опыта работы ещё мало , поэтому ставлю маленькую цену )

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
artmandmitriy
44 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$6
10 баллов
3 года назад
Простая презентация
Алиса, спасибо. Всё быстро, красиво. И приятно общаться. Рекомендую.
Была рада сотрудничеству. Была четко поставлена задача, нет задержек в оплате , рекомендую)
Ответный отзыв
efriend1984
Иван 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
3 года назад
Сделать PDF презентацию по образцу
Алиса оперативно и качественно сделала презентацию, а затем внесла возникшие в ходе проекта правки. Рекомендую.
Довольна сотрудничеством) Рекомендую
Ответный отзыв