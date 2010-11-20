Alien111

Котейко Маргарита Alien111

 
42 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

9 лет опыта работы в рекламе и дизайне.

Специализация:

- лого и фирменный стиль

- полиграфическая продукция

- наружная реклама

- дизайн для WEB и печатных СМИ

а также: нестандартное мышление, реализация самых смелых замыслов. ответственный подход к работе.

Портфолио
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Верстка полиграфии
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от $10
от 2 дней
#1276
Наружная реклама
нет отзывов
от $30
от 2 дней
#1453
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#4343
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $60
от 5 дней
#4711