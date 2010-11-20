9 лет опыта работы в рекламе и дизайне.
Специализация:
- лого и фирменный стиль
- полиграфическая продукция
- наружная реклама
- дизайн для WEB и печатных СМИ
а также: нестандартное мышление, реализация самых смелых замыслов. ответственный подход к работе.
Портфолио
- Рекламная перетяжка (г. Киев)234 просмотра
- Уличная растяжка ресторана национальной кухни341 просмотр
- Уличная растяжка танцевальной студии356 просмотров
- Рекламная перетяжка для караоке-ресторана233 просмотра
- Биллборд для термального курорта213 просмотров
- Биллборд для суши-бара212 просмотров
- Биллборд для тоннельной автомойки313 просмотров
- Биллборд для акции автомойки1173 просмотра
- Рекламная перетяжка (г. Киев)211 просмотров
- Серия баннеров для геймерского онлайн-магазина178 просмотров
- Серия баннеров для геймерского онлайн-магазина166 просмотров
- Серия баннеров для геймерского онлайн-магазина144 просмотра
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Наружная реклама
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Логотипы и Знаки
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Дизайн сайтов
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