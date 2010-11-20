9 лет опыта работы в рекламе и дизайне.

Специализация:

- лого и фирменный стиль

- полиграфическая продукция

- наружная реклама

- дизайн для WEB и печатных СМИ

а также: нестандартное мышление, реализация самых смелых замыслов. ответственный подход к работе.