Alimova_98

Технический специалист и веб дизайнер платформы Tilda, SendPulse и GetCourse.

Всем привет.

Меня зовут Алина и мне 22 года. В этом году я уволилась с работы и вышла на фриланс, чтобы заниматься тем, чем мне нравится. В 2020 году я прошла несколько курсов - SMM, таргетированная реклама, контекстная реклама, создание сайтов на Tilda, GetCourse и т.д., и решила остановиться на создании сайтов, настройки авторассылок на SendPulse и создании онлайн-школ на GetCourse.

Я только только вышла на этот нелегкий, но очень интересный путь фриланса, поэтому готова браться за абсолютно любые задачи за абсолютно любую плату (лишь бы хватало денег на еду), так как я считаю, что в любой специальности/профессии/призвании намного важнее полностью отдаваться любимому делу, а благодаря этому, получать опыт и улучшать свои навыки.

Я стремлюсь не просто создать красивый сайт для заказчика, а помочь ему, подсказать, дать совет как сделать интереснее и лучше. У меня есть несколько лет опыта в сфере маркетинга, поэтому я понимаю насколько важно не просто иметь красивую обложку, а наполнить ее смыслом, создать продающий лендинг, сделав сайт удобным и понятным для всех, кто его посетит.

Для ознакомления с моими работами, прошу перейти по ссылке https://alinaalimova.ru/

Я буду рада поработать с каждым из вас!