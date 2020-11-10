Alina-1105

Профессиональный фрилансер

Здравствуйте ув.Заказчики! Мой опыт работы фрилансером - более 7 лет. Сейчас я в поиске новых заказчиков, предпочитение отдаю постоянным заказчикам для активной регулярной работы. Пишу тексты на разные темы: мода и красота, здоровье и уход за собой, родители и дети, здоровье, интерьер и ландшафтный дизайн, юридические услуги, строительство и ремонт и многие другие. Очень быстро разбираюсь в теме, выполняю заказы грамотно и быстро. Очень люблю свою деятельность, поэтому расширяю клиентскую базу.

Если Вы - доброжелательный, ответственный и надежный Заказчик, буду рада сотрудничеству с Вами!)