Работаю онлайн. Рисую в стиле «Графика», владею пастелью, создаю арты с помощью компьютерной программы, занимаюсь транскрибацией, редактированием текстов и копирайтингом. Также умею сочинять стихи и знаю английский язык. Заранее советую связаться со мной через телеграм или вк.
Мой тг: @Ly_4_iG
Мой вк: https://vk.com/chuuyanakaharafan
Портфолио
- Новые работы5 просмотров
- Редактирование текста5 просмотров
- Работа с пастелью4 просмотра
- Работы в стиле Графиканет просмотров
- Арты с помощью компьютерной программынет просмотров
Иллюстрации и Рисунки
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