Alina1929

Алина Криворучко Alina1929

 
25 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
16 дней назад

Работаю онлайн. Рисую в стиле «Графика», владею пастелью, создаю арты с помощью компьютерной программы, занимаюсь транскрибацией, редактированием текстов и копирайтингом. Также умею сочинять стихи и знаю английский язык. Заранее советую связаться со мной через телеграм или вк.

Мой тг: @Ly_4_iG

Мой вк: https://vk.com/chuuyanakaharafan

Портфолио

Иллюстрации и Рисунки
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