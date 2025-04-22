Работаю онлайн. Рисую в стиле «Графика», владею пастелью, создаю арты с помощью компьютерной программы, занимаюсь транскрибацией, редактированием текстов и копирайтингом. Также умею сочинять стихи и знаю английский язык. Заранее советую связаться со мной через телеграм или вк.

Мой тг: @Ly_4_iG

Мой вк: https://vk.com/chuuyanakaharafan