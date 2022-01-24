Копирайтер, рерайтер

Ответственно отношусь к своим обязанностям. Грамотный и творческий подход к заданиям. Создаю тексты со 100% уникальностью, разнопланового информационного характера, для контекстной рекламы и социальных сетей. Постоянно совершенствую свои навыки. Есть небольшой опыт написания статей/отзывов для сайтов туристических операторов, интернет магазинов бытовой техники и детского постельного белья, также посты для социальных сетей. Люблю дело, которым занимаюсь, в каждый созданный текст вкладываю свою душу! Буду рада сотрудничеству!