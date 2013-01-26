AlinaRAfaelovna

Обязательно пишите стоимость.
Баннеры1 исполнитель
Завершен
12 лет назад
Обязательно пишите стоимость.
Сайт http://yamagu.ru/ Добавить кнопки, фильтры, перелистывание фото, как на планшете, форма для отзывов с тремя соц. сетями (вконтакте, одноклассники, facebook) и т.п.
Для создания сайта нужен копирайтер, который напишет тексты про тренинги для детей (лидерство, мотивация к школе и т.п.). Сначала присылайте мне ваши уже готовые работы. Желательно, чтобы они были максимально приближены к ...
Компания занимается тренингами для детей! Поэтому дизайн должен быть очень интересным! Сначала хотелось бы посмотреть ваши уже готовые работы. Желательно хоть немного подходящие по тематике.