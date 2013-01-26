AlinaRAfaelovna

Алина AlinaRAfaelovna

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен копирайтер

    Для создания сайта нужен копирайтер, который напишет тексты про тренинги для детей (лидерство, мотивация к школе и т.п.). Сначала присылайте мне ваши уже готовые работы. Желательно, чтобы они были максимально приближены к ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен дизайн сайта

    Компания занимается тренингами для детей! Поэтому дизайн должен быть очень интересным! Сначала хотелось бы посмотреть ваши уже готовые работы. Желательно хоть немного подходящие по тематике.

    Дизайн сайтов50 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Irina_Borisova
Ирина 
51 год
17 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Нужно сделать три баннера на детскую тематику
Отличный работодатель, спасибо за сотрудничество!
Большое спасибо, Ирина! Работа выполнена на отлично!
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