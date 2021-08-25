Alina_NG

Алина Alina_NG

 
40 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Специалист по контекстной рекламе

Занимаюсь контекстной рекламой в Яндекс.Директ и Google Ads.

Выполняю аудиты рекламных кампаний.

Для анализа рекламных кампаний использую Яндекс Метрику и Google Analytics.

Информация об оплате: 100% предоплата на карту MasterCard. Перевод через сервис paysend.

Стоимость работы:

- от 100 $ за настройку рекламной кампании в 1-й из систем

- от 150 $ за настройку рекламной кампании в 2-х системах.

- от 100 $ за сопровождение РК в 1-й системе за 1 месяц.

Сроки выполнения работ:

При создании РК нужно от 4-х дней для подготовки материала на утверждение. И 2 дня на заливку и настройку рекламных кампаний.

Количество ключевых слов, которое Вы получите при запуске РК будет полным, в соответствии с Вашей тематикой. Собираются только целевые ключевые слова. Сбор ключевых слов происходит с помощью Wordstat и  с помощью программы Key Collector.

Что Вы получите за свои деньги:

1. При настройке РК:

    - список целевых ключевых слов;

    - список минус-слов, для получения целевого трафика, повышения CTR и конверсии;

    - тексты объявлений;

    - настройка рекламной кампании;

    - настройку целей для отслеживания результатов рекламной кампании.

2. При сопровождение РК:

   - ежедневный мониторинг РК;

   - анализ РК в Google Analytics и Яндекс Метрике;

   - оптимизация рекламной кампании.