Занимаюсь контекстной рекламой в Яндекс.Директ и Google Ads.
Выполняю аудиты рекламных кампаний.
Для анализа рекламных кампаний использую Яндекс Метрику и Google Analytics.
Информация об оплате: 100% предоплата на карту MasterCard. Перевод через сервис paysend.
Стоимость работы:
- от 100 $ за настройку рекламной кампании в 1-й из систем
- от 150 $ за настройку рекламной кампании в 2-х системах.
- от 100 $ за сопровождение РК в 1-й системе за 1 месяц.
Сроки выполнения работ:
При создании РК нужно от 4-х дней для подготовки материала на утверждение. И 2 дня на заливку и настройку рекламных кампаний.
Количество ключевых слов, которое Вы получите при запуске РК будет полным, в соответствии с Вашей тематикой. Собираются только целевые ключевые слова. Сбор ключевых слов происходит с помощью Wordstat и с помощью программы Key Collector.
Что Вы получите за свои деньги:
1. При настройке РК:
- список целевых ключевых слов;
- список минус-слов, для получения целевого трафика, повышения CTR и конверсии;
- тексты объявлений;
- настройка рекламной кампании;
- настройку целей для отслеживания результатов рекламной кампании.
2. При сопровождение РК:
- ежедневный мониторинг РК;
- анализ РК в Google Analytics и Яндекс Метрике;
- оптимизация рекламной кампании.