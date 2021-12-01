«Дизайнер — это планировщик с чувством прекрасного»

Создаю уникальный, лаконичный и современный дизайн. Всегда анализирую ваших конкурентов. Довожу до результата, который вас полностью будет устраивать.

ВЕБ-ДИЗАЙН:

Интернет магазины

Информационные сайты

Landing page

Сайты портфолио

Адаптивы

-удобный и современный дизайн

-соблюдение сроков

-качественную работу

-доброжелательность, конструктивное общение.

-постоянную связь в мессенджерах.

-бесплатные правки и доведение до результата, который вам нужен.

Контакты:

E-mail: [email protected]

Telegram: @alina_osypenko