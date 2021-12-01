«Дизайнер — это планировщик с чувством прекрасного»
Создаю уникальный, лаконичный и современный дизайн. Всегда анализирую ваших конкурентов. Довожу до результата, который вас полностью будет устраивать.
ВЕБ-ДИЗАЙН:
- Интернет магазины
- Информационные сайты
- Landing page
- Сайты портфолио
- Адаптивы
-удобный и современный дизайн
-соблюдение сроков
-качественную работу
-доброжелательность, конструктивное общение.
-постоянную связь в мессенджерах.
-бесплатные правки и доведение до результата, который вам нужен.
Контакты:
E-mail: [email protected]
Telegram: @alina_osypenko
Портфолио
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