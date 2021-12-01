Alina_Osia

Алина Alina_Osia

 
33 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
«Дизайнер — это планировщик с чувством прекрасного»

Создаю уникальный, лаконичный и современный дизайн. Всегда анализирую ваших конкурентов. Довожу до результата, который вас полностью будет устраивать.

ВЕБ-ДИЗАЙН:

  • Интернет магазины
  • Информационные сайты
  • Landing page
  • Сайты портфолио
  • Адаптивы
ГАРАНТИРУЮ:

-удобный и современный дизайн

-соблюдение сроков

-качественную работу

-доброжелательность, конструктивное общение.

-постоянную связь в мессенджерах.

-бесплатные правки и доведение до результата, который вам нужен.

Контакты:

E-mail: [email protected]

Telegram: @alina_osypenko

Портфолио