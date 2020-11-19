Доброго времени суток,
За работой не гоняюсь, она меня находит сама. В свободное время пишу грамотно. Заказы отправляю в оговоренные сроки. Занимаюсь этим давно, нареканий от заказчиков - нет.
Берусь за интересную, доходную работу. Выполняю ее согласно требований заказчика, точно в срок.
Работаю с адекватными, добросовестными заказчиками, которые четко излагают свои мысли.
НА ХАЛЯВУ - НЕ РАБОТАЮ. ВСЕХ ценителей низкооплачиваемого труда, отправляю в сад, размещая информацию о них на интересном, цивилизованном ресурсе. Пусть МИР ЗНАЕТ ИХ В ЛИЦО!
Если у тебя есть классное предложение ХХХХХХХХL, и его нужно выполнить за символическую плату...
Спасибо тебе, конечно, "дорогой друг" за предложение, но напиши мне летом, осенью, зимой, весной.... Сейчас никак не могу. Извини, очень много работы.