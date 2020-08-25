Alindra83

Алина Alindra83

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
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Отзывы заказчиков

badbusiness
Иван 
32 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Наполнение интернет-магазина
Алина очень ответственно подошла к решению задачи и выполнила свою работу отлично. Всегда готова внести корректировки и решить возникающие вопросы. Рекомендую к сотрудничеству!
Вежливый и тактичный заказчик, постоянно находится на связи, оплата производится своевременно. К поставленным задачам всегда прилагается очень понятное ТЗ. Работать с Иваном приятно, поэтому с уверенностью рекомендую сотрудничество с ним!
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