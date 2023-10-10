Alinka233

Алина Мельник Alinka233

 
33 года
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Качественная работа на результат!

Приветствую Вас на своём аккаунте!

С радостью помогу Вам!

Свободно владею такими языками как русским,украинским,польским,английским,немецким .

Есть опыт в работе с текстами : перевод, набор, редактирование.

Работаю максимально быстро , качественно

Буду рада сотрудничеству ❤️

#25Украинский язык
#40Русский язык
#49Английский язык
#59Написание обзоров
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1213
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук щодо сайту на англійській мові
Английский языкНаписание обзоров
Аліна вже не вперше виконує завдання, всім задоволена
Дякую за роботу Чесний та порядний роботодавець
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук на російській мові
Русский языкНаписание обзоров
Рекомендую Аліну до співпраці
Все супер А головне чесно Дякую за роботу
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук щодо додатку
Украинский языкНаписание обзоров
Швидко та якісно виконана робота
Дякую за співпрацю Все супер ❤️
Ответный отзыв
Рерайтинг
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#640
Переводы
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#2850