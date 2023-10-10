Качественная работа на результат!
Приветствую Вас на своём аккаунте!
С радостью помогу Вам!
Свободно владею такими языками как русским,украинским,польским,английским,немецким .
Есть опыт в работе с текстами : перевод, набор, редактирование.
Работаю максимально быстро , качественно
Буду рада сотрудничеству ❤️
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1213
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Английский языкНаписание обзоров
Аліна вже не вперше виконує завдання, всім задоволена
Ответный отзыв
Дякую за роботу Чесний та порядний роботодавець
$1
10 баллов
2 года назад
Русский языкНаписание обзоров
Рекомендую Аліну до співпраці
Ответный отзыв
Все супер А головне чесно Дякую за роботу
$1
10 баллов
2 года назад
Украинский языкНаписание обзоров
Швидко та якісно виконана робота
Ответный отзыв
Дякую за співпрацю Все супер ❤️