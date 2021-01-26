Современный дизайн сайтов, баннеров и презентаций!

Доброе время суток!

Меня зовут Алиса.

Я UI/UX Designer.

На рынке веб-дизайна с 2013 года.

Виды работ:

• Landing page

• Дизайн главной страницы

• Дизайн внутренних страниц

• Интернет – магазин

• Презентации

• Оформление групп или страниц в ВКонаткте/FB/Instagram

• Визитки

• Наружная реклама

• Баннеры на сайт

Моё портфолио можно посмотреть здесь: https://www.behance.net/alice-web

Веб-дизайны сайтов создаю в figma по вашему тех.заданию. Или по моему Брифу (если у вас нет ТЗ).

Выполняю дизайн с рассортированными слоями для удобного просмотра и верстки.

Имеется большой опыт в создании веб-дизайна: интернет-магазинов, landing page, промо-сайтов, сайтов визиток, тематических сайтов, так же баннеров и оформления instagram.

Свободно владению графическими и векторными редакторами: продуктами линейки Adobe(Photoshop,After Effects, Illustrator,Premiere Pro), Figma, CorelDraw, так же владею рисунком от руки.