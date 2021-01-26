Доброе время суток!
Меня зовут Алиса.
Я UI/UX Designer.
На рынке веб-дизайна с 2013 года.
Виды работ:
• Landing page
• Дизайн главной страницы
• Дизайн внутренних страниц
• Интернет – магазин
• Презентации
• Оформление групп или страниц в ВКонаткте/FB/Instagram
• Визитки
• Наружная реклама
• Баннеры на сайт
Моё портфолио можно посмотреть здесь: https://www.behance.net/alice-web
Веб-дизайны сайтов создаю в figma по вашему тех.заданию. Или по моему Брифу (если у вас нет ТЗ).
Выполняю дизайн с рассортированными слоями для удобного просмотра и верстки.
Имеется большой опыт в создании веб-дизайна: интернет-магазинов, landing page, промо-сайтов, сайтов визиток, тематических сайтов, так же баннеров и оформления instagram.
Свободно владению графическими и векторными редакторами: продуктами линейки Adobe(Photoshop,After Effects, Illustrator,Premiere Pro), Figma, CorelDraw, так же владею рисунком от руки.
Портфолио
- Fitness trainer, landing page48 просмотров
- Anding page - Vacuum packing machine39 просмотров
- SF Motors. Полиграфия + instagram56 просмотров
- Пекарня argo. Social media - banners.62 просмотра
- Zard company. Social media - instagram/banners.44 просмотра