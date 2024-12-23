Alise_translator

Сделаю перевод с и на русский/английский/немецкий/украинский

Я филолог и переводчик(английский,немецкий).Прекрасно знаю русский и украинский(родные языки+есть высшее образование,а не только разговорные варианты). Сделаю любую работу,связанную с этими 4 языками:перевод,рерайт,копирайтинг,корректура,транскрибация,транслитерация,перевод из аудио/видео в текст.

Имею опыт перевода статей,художественной,публицистической и технической литературы.С детьми(и частично взрослыми) работаю 11 год(репетитор иностранного языка).Также знакома с копирайтингом обычным и SEO-статьями,но опыта пока крайне мало в этом,разбираюсь по ходу с тем,с чем сталкиваюсь.Знакомлюсь с нейросетями.

Работаю быстро и качественно,обращайтесь и проверите сами!

Крайне заинтересована в доходе,а главное,- мне нравится структура языков,любая филологическая или переводческая работа вызывает интерес и энтузиазм.Открыта для всего нового.

Портфолио по запросу,пока не сформировала в один файл,чтобы выложить на сервис.