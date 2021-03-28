Адаптивная верстка, разработка сайтов под ключ - качественно и в срок.(HTML5,CSS3,JS,FlexBox).
"Каждый из нас вытесывает камень, воздвигая колонну или вырезает кусочки витражного стекла, пытаясь воздвигнуть нечто более величественное, чем мы сами" © Адриенна Кларксон
Добро пожаловать ко мне в профиль! Я занимаюсь разработкой адаптивных, кроссбраузерных лендингов.
Вхожу в поток во время работы, за счет чего погружаюсь в процесс и выполняю все в срок.
Даю гарантию. В течении недели после сдачи работы, я готов исправить выявленные ошибки и недочеты.
Постараюсь сделать так, что бы вам было удобно со мной работать.
Связаться со мной:
-ВК- https://vk.com/id496966369
-Email- [email protected]
-Telegram- https://t.me/Aliserb
-WhatsApp- +7 747 293 2663
Почему именно я?
- Готов приступить к работе прямо сейчас
- Выполняю все в срок
- Внесу правки по вашему желанию
- Всегда на связи
Портфолио
- Интернет магазин52 просмотра
- Shop79 просмотров
- Верстка сайта где есть все что нужно для лендинга68 просмотров
- Разработка сайта по готовому макету66 просмотров