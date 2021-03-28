Адаптивная верстка, разработка сайтов под ключ - качественно и в срок.(HTML5,CSS3,JS,FlexBox).

"Каждый из нас вытесывает камень, воздвигая колонну или вырезает кусочки витражного стекла, пытаясь воздвигнуть нечто более величественное, чем мы сами" © Адриенна Кларксон

Добро пожаловать ко мне в профиль! Я занимаюсь разработкой адаптивных, кроссбраузерных лендингов.

Вхожу в поток во время работы, за счет чего погружаюсь в процесс и выполняю все в срок.

Даю гарантию. В течении недели после сдачи работы, я готов исправить выявленные ошибки и недочеты.

Постараюсь сделать так, что бы вам было удобно со мной работать.

Связаться со мной:

-ВК- https://vk.com/id496966369

-Email- [email protected]

-Telegram- https://t.me/Aliserb

-WhatsApp- +7 747 293 2663

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